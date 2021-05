Os interessados podem participar da visitação pública dos lotes nessa segunda (17) e terça-feira (18), das 8h às 13h. Os interessados devem comparecer à Gerência de Apoio Administrativo do ITPS, que fica na Rua Campo do Brito, nº 371, Bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Podem participar do leilão pessoas físicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), e pessoas jurídicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Os participantes devem se cadastrar no site. O período para credenciamento é até 48 horas de antecedência ao início do leilão.