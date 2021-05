Segundo o diretor do Cope, delegado Dernival Eloi, até o momento, uma carreta já foi preenchida com a carga e a tendência é que outra também seja utilizada para o transporte dos cigarros. Os policiais continuam no local até a conclusão dos trabalhos.

Desde a noite de domingo (16), os policiais realizam levantamentos no local e esperaram o momento em que o produto do contrabando estava sendo descarregado. No momento do flagrante, algumas pessoas conseguiram fugir. Já as que foram detidas serão encaminhadas para o Cope, onde prestarão depoimento.