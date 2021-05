O domingo (16) na Arena Neo Química terminou verde e branco. Com gols de Victor Luís e Luiz Adriano, o Palmeiras ganhou por 2 a 0 o Corinthians. A vitória carimba o passaporte do Verdão para enfrentar São Paulo ou Mirassol na final do Paulistão. Luan ainda desperdiçou um pênalti para o Timão no fim do jogo. O resultado ameaça a continuidade de Vagner Mancini à frente da equipe do Parque São Jorge. Já o treinador português Abel Ferreira mostra um time cada vez mais compacto na defesa e letal nos contra-ataques.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Raphael Veiga cruzou pela direita. Roni se adiantou a marcação e chutou para a defesa parcial de Cássio. No rebote, Victor Luís só cumprimentou a bola para o fundo das redes. O mesmo lateral-esquerdo quase amplia, mas acabou acertando a trave. Aos 48, outra bola na trave após chute de Raphael Veiga. No rebote, Luiz Adriano marca, mas a bandeirinha Neuza Back anula o lance, assinalando o impedimento do jogador.

Na etapa final, o Palmeiras seguiu mais perigoso. Aos 30, Luiz Adriano tocou de primeira a bola do lançamento de Raphael Veiga, Rony devolveu e o centroavante bateu colocado para deixar Cássio sem nenhuma reação.

Quase no fim do jogo, o Timão podia ter diminuído de pênalti. Na cobrança, Luan acertou o travessão do goleiro Weverton.

As finais do Paulista estão marcadas para 19 e 23 de maio, mas ainda podem ser pela Federação Paulista de Futebol. Na terça (18), já classificado para a próxima fase da Libertadores, o Palmeira enfrenta o Defensa y Justicia. Os corintianos cumprem tabela na quinta (20) contra o Sport Huancayo, pela Copa Sul Americana.