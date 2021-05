Com o objetivo de amenizar os impactos socioeconômicos da pandemia de Covid-19 sobre os menos favorecidos, a Igreja Verbo da Vida, por meio da projeto Doe Amor, realizou, na última sexta-feira, 14, um culto evangelístico e a entrega de cestas básicas para famílias carentes que residem nos bairros Jardim Campo Novo e Alto da Boa vista, em Lagarto.

Ao Portal Lagartense, a Igreja Verbo da Vida informou que a ação social beneficiou 36 famílias “com alimentos e kits de roupas para crianças, além do alimento espiritual através da palavra de Deus”. Ela ainda destacou que está ciente do seu papel em meio a pandemia de Covid-19.

“Cientes da atual situação em que se encontram as famílias brasileiras com as consequências da pandemia, continuamos fazendo nossa parte no combate não somente ao Covid-19, mas também à fome que tem aumentado cada vez mais em nosso país. Ao todo, mais de um milhão de desempregados por causa da Pandemia”, ressaltou a Igreja em nota.