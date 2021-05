“Alguns casos dessa doença rara têm sido diagnosticados em pessoas com Covid-19 em todo o mundo, mas o entendimento até o momento é de que a patogênese desta condição neurológica quando associada à Covid-19 era apenas imunomediada. Este estudo acrescenta informações importantes sobre a forma como o novo coronavírus pode levar a alterações importantes no sistema nervoso”, disse o coordenador da publicação e chefe do laboratório de Patologia Investigativa da UFS, professor Paulo Ricardo Martins Filho.

Segundo a UFS, até a publicação do estudo, os pesquisadores levantaram 42 casos de pacientes com a síndrome rara associada à Covid-19 no mundo. Porém, diferentemente do caso relatado em Sergipe, os 25 pacientes submetidos à coleta do líquor tiveram o resultado negativo quanto à presença do material genético do Sars-CoV-2 no líquido cerebroespinhal.