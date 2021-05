Policiais Militares da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) efetuaram, na noite da última segunda-feira, 17, a prisão em flagrante de um suspeito de roubar uma motocicleta no povoado Jacaré, na zona rural de Tobias Barreto.

A vítima do assalto informou via telefone 190 que teria tido sua moto subtraída em um assalto. Assim que informados, os policiais realizaram ações de buscas e minutos depois o bandido foi flagrado na condução da moto roubada a alguns quilômetros do povoado.

O homem foi encaminhado à delegacia para providências legais, e a motocicleta de marca Honda/Pop foi devolvida ao proprietário