A vereadora Finha da Sagrada Família (Cidadania), de Tobias Barreto, esteve ontem, 17, na Câmara de Poço Verde, onde pediu a unificação das duas casas, no sentido de chamar a atenção do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), para a necessidade de reformar o trecho da rodovia SE-290 que liga os dois municípios.

“Precisamos nos unir para que o sofrimento das pessoas e os agricultores da região possam acabar. Essa unificação é para pedir ao governador, porque temos um, e que ele possa nos ouvir, que ele veja a situação da rodovia entre essas cidades tão importantes”, disse a vereadora.

E completou: “Para chegar aqui precisei passar quase duas horas dentro de um carro sendo chacoalhada, esse percurso seria feito em 30 minutos, é inadmissível, essas pessoas precisam de atenção.” Ela ainda afirmou que poucos representantes estão engajados nesta empreitada. “Vejo aí deputados lutando por suas regiões, aqui poucos se manifestam, até agora apenas o deputado Gustinho Ribeiro fez algumas cobranças e também não foi atendido”, pontuou.

O presidente da casa, Rivan Francisco (PSD), se posicionou favorável ao assunto e pediu atenção aos prefeitos da região. “Sua reivindicação será a nossa, os onze vereadores desta casa abraçam essa causa para um requerimento coletivo”, afirmou o presidente que viu os demais vereadores de Poço Verde se manifestarem com expressa indignação devido às condições da rodovia e a falta de atenção do governo do estado neste sentido.

Reforma do trecho será na 2ª etapa do Pró-Rodovias

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) informou que a reforma do trecho que liga Tobias Barreto e Poço Verde provavelmente será realizada na segunda etapa do Pró-Rodovias. Entretanto, esta etapa não tem previsão para ser iniciada, pois algumas obras desta etapa do programa ainda estão em fase de licitação. “Depois vem a questão do tempo, com chuva não podemos fazer obras de asfalto”, completou a Sedurbs.