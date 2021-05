Na tarde desta terça-feira (18), Sergipe recebeu 60.100 mil doses de vacina da Astrazenca (FioCruz) contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde. O novo lote será destinado à primeira e segunda doses dos grupos prioritários: pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência, devendo contemplar também a segunda dose para idosos com 60+.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), as doses começam a ser distribuídas para as regionais de saúde, no próximo sábado (22), conforme deliberado pelos municípios, em reunião do Conselho dos secretários da saúde.