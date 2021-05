Em 2021, além dos shows, o evento contará com o Fórum do Forró. Durante o lançamento da programação, o prefeito Edvaldo Nogueira também apresentou o edital para inscrição dos artistas. “É uma alegria muito grande poder anunciar a realização do Forró Caju em Casa. Estamos enfrentando um momento difícil, mas não poderíamos deixar essa festa, que representa a alma da nossa gente, sem acontecer”, comentou.

A programação será iniciada no dia 17 de junho, com a abertura do Fórum do Forró, cuja finalidade será promover discussões acerca do futuro da festividade, das consequências da crise sanitária no setor cultural, além da inserção de tecnologias dentro do ritmo junino. O evento terá duração de dois dias e será transmitido pelo canal da prefeitura na internet. Entre as atrações confirmadas para o fórum estão: Adelmário Coelho, Targino Gondim, Lucas Campelo e Bráulio Tavares.