A Copa do Mundo de Tóquio, evento-teste para os Jogos, garantiria inicialmente vagas a todos os semifinalistas das provas individuais de saltos ornamentais. Só que depois da competição pré-olímpica, a Fina percebeu que o número de atletas classificados havia superado as 136 cotas da modalidade. Por isso, mudou os critérios de classificação, passando a garantir vagas apenas para os 12 finalistas.

Assim, o Brasil garantiu vagas apenas com Kawan Pereira e Ingrid Oliveira, que alcançaram as decisões da plataforma de 10m. Nas eliminatórias, quando a princípio seriam definidas as vagas olímpicas, Luana foi a 16ª colocada, enquanto Isaac foi o oitavo. Ele garantiria a vaga olímpica se tivesse repetido o desempenho na semifinal, que antes não era classificatória para os Jogos.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos (CBDA) protestaram e podem levar a questão à Corte Arbitral do Esporte.

– A Fina deu uma nova interpretação a regra de classificação durante a seletiva em Tóquio informando que teve que fazer isso porque o número de atletas classificados pelo critério sempre utilizado estourou o máximo permitido pelo COI. Agora estão querendo considerar classificados os finalistas. Antes eram os semifinalistas do pré-olímpico. A CBDA vai recorrer e estamos esperando receber a comunicação deles para avaliar o que fazer – disse Jorge Bichara, diretor de esportes do COB, em contato com a reportagem do ge.

A CBDA não detalhou as ações que está tomando para defender as vagas conquistadas pelos brasileiros.

– A CBDA irá se pronunciar sobre o assunto após esgotar todas as tentativas de enviar nossos atletas aos Jogos Olímpicos – afirmou em nota a entidade.