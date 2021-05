Um crime silencioso, que causa profundos traumas, dores e cicatrizes nas vítimas e precisa ser tratado com total seriedade. Por isso, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Assistência Social, juntamente com todas as equipes do Conselho Tutelar, Criança Feliz, da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, do CRAS e CREAS estão fazendo uma grande mobilização neste mês de maio para o despertar sobre esse grande problema que é o abuso e exploração de crianças e adolescentes.

Com a pandemia do coronavírus, a população precisa estar ainda mais atenta aos casos e vivências das crianças e adolescentes vítimas de abuso, onde na grande maioria das vezes, os abusadores são pessoas do vínculo familiar, que convivem diariamente com as vítimas.

O secretário de Assistência Social, Valdiosmar Vieira falou sobre os dados preocupantes de abuso. “A cada 3 minutos uma criança é abusada no Brasil. É um dado estatístico muito triste e cerca de 70% dessas crianças são abusadas por aqueles que deveriam protegê-las que geralmente são do círculo familiar” explicou.

Nesta terça-feira, 18, a Sedest realizou uma Blitz Informativa no centro da cidade para entregar informativos e imãs com os números dos disque denúncia para que sejam fixado em lugares visíveis.

Infelizmente, em virtude da pandemia não será possível a realização de ações de mobilização nas ruas, escolas e demais locais, como de costume. Mas a população pode ajudar propagando as informações, conhecimentos, e divulgando os canais de denúncia de abusos sexuais.

Abrace essa causa e ajude a proteger crianças e adolescentes. Utilize o Disk Denúncia, teclando 100 ou entre em contato com o Conselho Tutelar através do número 3631-3501. O sigilo da identidade do denunciante é garantido.