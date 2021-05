Segundo a SES, a vacina será destinada para pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente. “Começamos a planejar a distribuição da Pfizer para os municípios sergipanos, além da capital, e isso envolve logística diferenciada”, disse Mércia Feitosa, secretária de estado da saúde.

Ainda de acordo com ela, o intervalo adotado no Brasil, entre a primeira e a segunda dose da vacina, é de 12 semanas. “Sergipe tem que continuar avançando na vacinação contra Covid-19. Tenho pedido aos secretários dos 75 municípios que ampliem seus esforços, pois temos o objetivo de cumprir as metas estabelecidas pelo Plano Estadual de Imunização e em coerência com o quantitativo de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde”, disse.

Até essa segunda (18), a Secretaria distribuiu o total de 453.219 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 383.623. Referente à segunda dose, foram distribuídas 221.915, e aplicadas 181.019 doses.