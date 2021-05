Em junho deste ano, o Coletivo de Artes 7 Panos, de Lagarto, realizará um grande leilão, para angariar recursos para, entre outras coisas, concluir as obras de construção da sua sede. E entre as peças a serem leiloadas está uma pintura que foi autografa pelo jogador Diego Costa, em Lagarto.

A obra foi produzida em 2015 pelo artista lagartense Marcelo dos Santos Araújo, de 36 anos, popularmente conhecido como Lello Araújo. Ao Portal Lagartense, ele contou que o quadro foi produzido para uma exposição que o mesmo realizou em homenagem a Lagarto.

“A Exposição Lello Lagartense apresentou uma série de obras em homenagem a cidade de Lagarto e a algumas personalidades da cidade, a exemplo do nosso ídolo Diego Costa. Na época, a pintura dele foi vendida a seu Flausino, da Cidade Nova, por R$ 1.000,00, e agora ele resolveu doa-la para o Coletivo 7 Panos poder concluir a sua sede”, contou.

Com a doação do Flausino, a pintura foi levada para o atleta Diego Costa ainda nesta semana. Na oportunidade, ele deu o seu autógrafo e aprovou o trabalho realizado. “Tá perfeito!”, disse o atleta lagartense que já vestiu a camisa do Atlético Clube Lagartense, Atlético de Madrid, Chelsea, Seleção Brasileira e Seleção Espanhola.

O autógrafo do jogador foi registrado em vídeo e muito comemorado pelo Lello Araújo. “Me sinto valorizado! Diego é um ídolo mundial e ter uma obra minha assinada por ele, sendo que a assinatura ficou parecendo que foi eu que desenhei, de tão belo que ficou, é demais. Além disso, fiquei muito feliz pela aprovação dele ao nosso trabalho. Então futuramente farei uma exposição e um novo quadro em homenagem a ele”, adiantou.

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, o Coletivo 7 Panos informou que o leilão ainda está sendo organizado, que ainda não possui uma data definida, por conta da pandemia de coronavírus, mas que a previsão é que o evento seja realizado em junho. O Portal Lagartense trará maiores informações sobre este tema em breve.