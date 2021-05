Por conta da pandemia de coronavírus (COVID-19) e as consequentes restrições sanitárias impedindo a realização de grandes eventos e aglomerações, o vereador Matheus Corrêa (Cidadania) apresentou hoje, 20, a indicação Nº 385/21 para que a Prefeitura de Lagarto realize o Festival da Mandioca de 2021 de maneira remota.

Segundo a indicação de Matheus, caso a Prefeitura de Lagarto realize o evento em 2021 de maneira remota, a ação deveria contar com a “participação esmagadora” de artistas da terra, como forma de amenizar os impactos socioeconômicos da pandemia sobre esta categoria.

Procurado pelo Portal Lagartense, o Secretário Municipal da Cultura, da Juventude e do Esporte, Adriano Fontes, informou que o Município já vem se preparando para realizar eventos virtuais desde o mês de abril. “Iriamos fazer um evento remoto com artistas, mas a maioria das pessoas testaram positivo para a Covid-19 e acabamos cancelando”, lembrou.

E completou: “Mas em junho nós realizaremos o Festival da Mandioca de maneira virtual. Vamos promover lives nos dois dias do São João e do São Pedro, ou seja, da mesma forma que fizemos o último festival. Para isso, dispomos de uma lista de 40 artistas da terra que receberam recursos da Lei Aldir Blanc e que precisam fazer uma apresentação artística para o Município como contrapartida. Então nós celebraremos uma parceria com eles e realizaremos o evento seguindo todos os protocolos”.