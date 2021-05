Em 48h, Lagarto perdeu 10 vidas para a Covid-19, sendo sete apenas na última quinta-feira, 20. Já as outras três foram perdidas na última sexta-feira, 20, conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a SMS, as vítimas foram um homem de 45 anos, um idoso de 69 anos, e uma idosa de 69 anos. Todos possuíam comorbidades descritas e estavam internados em um hospital da rede pública.

Além disso, mais 74 novos casos foram registrados, sendo 60 em moradores da sede da cidade. A faixa etária predominante compreende os adultos com idade entre 30 a 39 anos. No mesmo dia, 29 vidas foram perdidas para a Covid-19 em Sergipe.

Aliado a tudo isso, o Hospital Universitário de Lagarto, bem como outros nove hospitais do estado estão com os leitos públicos de UTI 100% ocupados. No Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), sediado em Lagarto, essa taxa caiu para 95%.