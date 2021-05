Neste Domingo, dia 23 de Maio, o 2º Festival Internacional de Cinema de Itabaiana finaliza o calendário audiovisual brasileiro de Maio com vasta programação gratuita e em ambiente virtual, em função da pandemia de COVID-19. Até o dia 29, serão exibidos 51 curtas-metragens, 5 convidados participarão de 5 debates durante cada dia da semana, além de exposição fotográfica. Toda a programação poderá ser acessada pelo site www.festcineitabaiana.com.br.

“O Festival Internacional de Cinema de Itabaiana me tocou muito em relação da pluralidade e oportunidade que dá aos jovens. Esse incentivo e caminho que se abre a quem participa do festival leva a um outro nível de olhar para o mundo cinematográfico. Se em cada estado tivesse esse evento incrível, certeza que iríamos descobrir talentos escondidos nas sombras da falta de oportunidade. Desejo muito que esse evento cresça e viralize para todas regiões do Brasil.” comenta Shaieny Souza, Filmmaker e palestrante convidada.

A partir das 20h, se inicia a abertura do FestCineItabaiana. A cerimônia será online no canal do Youtube do evento e posteriormente disponibilizada nos Canais do evento e junto aos veículos de imprensa.

Para mais detalhes sobre os filmes da mostra e as várias atividades, encontros e debates, acesse o site.

Sobre o 2º Festival do Cinema de Itabaiana

O Festival Internacional de Cinema de Itabaiana é um festival de curtas-metragens que ocorre em Itabaiana, Sergipe. Fundado em 2019, o festival é o único a ser realizado no interior de Sergipe.

Em sua 2º edição, o Festival Internacional de Cinema de Itabaiana aparece de uma maneira diferente, dessa vez de forma online. Mesmo assim, ainda mantendo na sua seleção de filmes, a pluralidade e diversidade narrativa, pelo qual o festival ficou conhecido. Assim, mantém sua objetividade em possibilitar e incentivar os jovens produtores audiovisuais residentes no Brasil e fora do país com a divulgação e exibição de seus trabalhos.

O Festival conta com o apoio e patrocínio da Lei Aldir Blanc, através da Funcap, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Sergipe, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Programação é inteiramente gratuita

Como o formato do evento é digital, convidamos você a seguir ao Festival nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer nos bastidores, acompanhar a evolução e notícias do evento e também receber conteúdos exclusivos sobre a 2ª Festival Internacional de Cinema de Itabaiana. Canais e endereços:

No Instagram: @festcineitabaiana

No Youtube: Festival Int. de Cinema de Itabaiana

No Facebook: festcineitabaiana

No Site: www.festcineitabaiana.com.br