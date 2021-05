Na noite deste sábado, 22, o Clube Sportivo Sergipe conquistou o seu 36º título de campeão sergipano, já que o Lagarto FC, dentro de casa, conseguiu marcar apenas um gol, quando precisava de dois para reverter a derrota sofrida, de 3 a 1, na Arena Batistão, na semana passada. Com isso, o Gipão venceu o Verdão no placar agregado por 3 a 2.

Durante a partida, o Lagarto, apesar de ter dominado boa parte do confronto, não apresentou a performance esperada pelos torcedores que acreditavam na virada. Contudo, a partida terminou em 1 a 0, para o Verdão, graças a um gol marcado pelo Neto aos 45 minutos do segundo tempo.

A partir daí, os ânimos se exaltaram. O juiz deu mais um minuto de acréscimo, mas de nada adiantou. Fim de jogo: Lagarto 1 x 0 Sergipe. Com isso, o time colorado conquistou também o acesso à Copa do Nordeste de 2022. Já o Verdão ficou com o título de vice-campeão e o acesso à Série D do Brasileiro e à Copa do Brasil de 2022.

Após o jogo, o patrono do Lagarto Futebol Clube, Diego Costa, parabenizou o Sergipe pela conquista de mais um campeonato. “Eles tiveram o mesmo mérito que o nosso time, porque fomos merecedores por chegar a final. Mas futebol e final é detalhes, e aquele episódio no primeiro jogo interferiu no resultado. É uma opinião pessoal, mas interferiu muito. Mas também quero agradecer ao time do Lagarto pela competição”, comentou.

Ele ainda disse que o Lagarto buscará fazer um time ainda melhor em 2022. Já o técnico Betinho disse que a cidade de Lagarto está triste por não ter ganhado o campeonato, mas feliz pelas conquistas obtidas. “Agora vou voltar para São Paulo e esperar o telefone tocar”, completou.