Na tarde deste sábado, 22, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram uma operação no Conjunto João Júlia Nogueira, na sede da cidade de Lagarto, para capturar um grupo suspeito de ter executado dois homens no povoado Brasília, em Lagarto, e Água Fria, em Salgado. Eles também são suspeitos de terem realizado assaltos ao Ponto Banese do bairro Loiola.

Segundo o 7º Batalhão de Polícia Militar, o grupo criminoso estava escondido em uma casa situada na Rua 14 do Conjunto Júlia Nogueira e, ao perceberem a presença policial, resistiram a prisão.

“Foi realizado um cerco policial e, ao ser solicitado a presença dos moradores na frente da casa, foram percebidos gritos de: “Corre! Corre que é polícia.” Neste momento, a vizinha do lado esquerdo pediu socorro, informando que um homem havia invadido sua casa. As equipes se dividiram: Uma parte ingressou no imóvel objeto da investigação e a outra realizou buscas pelos suspeitos em fuga, sendo alcançado um”, relatou o 7ºBPM.

O suspeito alcançado, identificado por Natan Franklin da Silva Santos, era suspeito de participar dos homicídios ocorridos hoje, além de ser procurado pela Comarca de Lagarto. “O suspeito se oportunizou da redução de vigilância sobre ele e avançou sobre um policial para tentar tomar sua arma, momento que um dos policiais que estava próximo efetuou disparos no intento de salvaguardar a vida do policial, com clara manifestação de legítima defesa a terceiros”, completou o 7ºBPM.

A Polícia Militar ainda informou que o suspeito que avançou sobre o policial estava sobre o efeito de alucinógenos e, como acabou alvejado, foi socorrido e levado para o Hospital Universitário de Lagarto, onde evoluiu a óbito. Já os outros suspeitos conseguiram fugir do cerco policial.

Mesmo assim, a ação ainda resultou na apreensão de nove buchas e dois tabletes de maconha pronta para a venda, duas munições calibre 38, R$ 80,00, uma placa de moto sem lacre, uma corrente de prata e três relógios de pulso.