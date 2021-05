Outra coisa que é possível perceber é que o apartamento foi abandonado às pressas, uma vez que a polícia encontrou só um pé da sandália da modelo Bianca Domingues, o que já havia sido declarado em seu depoimento, e a TV ligada.

“Nós temos que destacar que todos os depoimentos relatam um consumo excessivo de álcool e substâncias entorpecentes, drogas ilícitas. É um indicativo de que não era uma pessoa no seu juízo normal, era uma pessoa que estava de certa maneira com alucinações e ele profundamente assustado, preocupado em ser surpreendido durante uma infidelidade conjugal pela sua companheira, ele se apavorou e tentou passar para o andar inferior quando escorregou, caiu e infelizmente morreu”, disse o diretor da Polícia Civil no Rio, Antenor Júnior.

Outras marcas mostram ainda que ele não caiu em linha reta, desceu de uma altura de 15 metros e teve dois pontos de impacto antes de cair no chão: primeiro, bateu na marquise do bar da piscina. Depois, escorregou dali e ainda resvalou no guarda-corpo da piscina

Quando bateu no teto do bar da piscina ele ainda tentou se segurar. O perito encontrou ali a marca de mão esquerda espalmada, com indícios de arraste na claraboia. Uma tentativa do MC de se segurar.

Mas ele não conseguiu e acabou batendo a parte inferior da face, área da mandíbula, na “quina” desta laje. Esse impacto deixou uma pequena mancha de sangue e causou um grande ferimento na face do funkeiro, com fratura do osso nasal, maxilar e mandibular, e uma ferida de 3 centímetros na língua.