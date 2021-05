Nesta terça-feira, 25, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto aprovou uma Moção de Repúdio à Federação Sergipana de Futebol (FSF). A Casa de Leis entendeu que o Lagarto Futebol Clube foi prejudicado na primeira partida da final do Campeonato Sergipano de 2021, com a possibilidade de erro humano na expulsão do goleiro André Luiz e a seguida marcação de pênalti para o Sergipe, que venceu a partida por 3 a 1.

O requerimento, aprovado por unanimidade, foi apresentado pelo vereador Vilânio do 13 e subscrito pelos colegas Genisson de Tonho de Totonho, Gilberto da Farinha e Matheus Correia. “Isso ocorreu aos 12 minutos do primeiro tempo, o Lagarto jogou 80 minutos com um a menos e todos viram que aquela expulsão foi desnecessária”, comentou o vereador Gilberto da Farinha.

A posição dos vereadores de Lagarto faz coro ao comentário feito pelo ídolo lagartense e padrinho do Lagarto Futebol Clube, Diego Costa, no último sábado, 22, quando o Sergipe acabou conquistando seu 36º título de campeão sergipano. Na oportunidade, o atleta afirmou: “Eles tiveram o mesmo mérito que o nosso time, porque fomos merecedores por chegar à final. Mas futebol e final é detalhes e aquele episódio no primeiro jogo interferiu no resultado. É uma opinião pessoal, mas interferiu muito”.

Em súmula, a polêmica expulsão de André Luiz foi justificada pela árbitra Thayslane de Melo Costa como uma agressão fora da disputa de bola. “Expulsei, o Sr. Andre Luiz Horocoski, ao ser recomendada uma revisão pelo VAR na ARA (OFR), após análise das imagens, o goleiro estando com a posse da bola em suas mãos dentro da área penal e com a bola em jogo, golpeia com um soco nas costas do seu adversário nº 10 o Sr. Josimar Alves Lira em. Esclareço que o jogador expulso não ofereceu resistência a sair do campo de jogo”, justificou.