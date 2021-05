O valor corresponde a cerca de 73% das 225 mil que o órgão espera receber até o dia 30 de maio, data final para o envio.

Quem atrasar a entrega terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Tanto o preenchimento quanto a entrega da declaração devem ser feitas por meio do programa gerador do IRPF.