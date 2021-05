O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou, nesta segunda-feira (24), da posse do novo presidente do Equador, Guillermo Lasso.

Num dos momentos da visita, Bolsonaro afirmou estar dando um “mau exemplo” ao lembrar que não estava usando máscara. “Deixa eu colocar a máscara, estou dando mau exemplo aqui”, afirmou o presidente brasileiro.

Acompanhado do filho Carlos Bolsonaro, o presidente brasileiro usou máscara durante a posse de Lasso e, também, em visita ao Congresso do país.

No domingo (23), Bolsonaro participou de um ato com apoiadores no Rio de Janeiro. Ao lado do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do deputado Marco Feliciano (PSC), o presidente ficou sem máscara durante todo o evento.

Posse de Lasso

A posse de Guillermo Lasso no Equador marca o crescimento do bloco de governantes conservadores de direita nas Américas. O novo presidente equatoriano se alinha ao presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, e ao do Brasil.

Lasso, de 65 anos, é ex-banqueiro e já havia concorrido à Presidência do país em duas outras ocasiões, em 2013 e 2017. Em abril deste ano, ele derrotou nas urnas Andrés Arauz, ministro do ex-presidente Rafael Correa, por 52,5% a 47,5%, numa eleição com alto índice de abstenção.