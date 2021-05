O senador Alessandro Vieira (Cidadania/SE) protocolou nessa terça-feira, 25, um requerimento para que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) preste depoimento na CPI da Pandemia, no Senado Federal. Os requerimentos serão votados amanhã. Além de Edvaldo outros prefeitos e governadores devem ser ouvidos.

A proposta do senador é que o prefeito de Aracaju esclareça situações ligadas ao hospital de campanha que foi montado em 2020 para atendimento a pacientes com Covid-19.

O hospital foi alvo da operação “Serôdio” da Polícia Federal. Os gestores que devem ser convocados são de cidades e estados que foram alvos de operações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.

Confira a Lista:

Requerimentos governadores

– Governo do Amapá (AP) – Virus Infectio

– Governo do Amazonas (AM) – Sangria

– Governo do Distrito Federal (DF) – Operação Falso Negativo (MPDFT)

– Governo do Pará (PA) – Para Bellum

– Governo do Rio de Janeiro (RJ) – Placebo

– Governo do Rio Grande do Sul (RS) – Operação Camilo

– Governo de Rondônia (RO) – Operação Ductil

– Governo de Roraima (RR) – Desvid-19

– Governo de Santa Catarina (SC) – Pleumon

– Governo do Tocantins (TO) – Personale

Prefeituras

– Prefeitura de Aracaju (SE) – Serôdio

– Prefeitura de Fortaleza (CE) – Dispnéia

– Prefeitura de Macapá (AM) – Fiel da Balança

– Prefeitura de Recife (PE) – Casa de Papel

– Prefeitura de Rio Branco (AC) – Assepsia

– Prefeitura de São Luis (MA) – Cobiça Fatal

– Prefeitura de SP (SP) – Nudus