A categoria também pede que o governo crie um projeto de retomada do setor.

De acordo com a Superintendência de Comunicação do estado, o diálogo com a categoria é feito pela Secretaria de Inclusão de modo aberto e permanente. Através da pasta, foi feita uma distribuição de cestas básicas e outra está sendo organizada.

O governo também citou o Cartão Mais Inclusão, que fornece R$ 200 mensais em compras de alimentos a cerca de 23 mil pessoas em vulnerabilidade social inclusas no CadÚnico, e de benefícios concedidos a donos de bares e restaurantes, que, segundo a superintendência, representam a maior parte dos empregadores desses músicos. São eles: suspensão do pagamento do ICMS e do IPVA de 2021, suspensão do pagamento do fornecimento do gás e linhas de crédito com o Banco do Estado, o Banese.