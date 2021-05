Internado desde o último dia 19 de maio no Hospital Primavera, para tratar de uma reinfecção da Covid-19, o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB/SE) tem previsão para receber alta nesta quinta-feira, 27.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do deputado ao Portal Lagartense, na manhã desta quarta-feira, 26. Segundo ela, a previsão decorre do fato do parlamentar estar reagindo bem ao tratamento.

Confira a nota emitida pela assessoria de Fábio Reis:



A Assessoria de Comunicação do deputado federal Fábio Reis (MDB/SE) informa sobre o quadro clínico do parlamentar.

Fábio já respira sem ajuda de catéter e teve a sonda para medicação retirada.

Após apresentação de expressiva melhora, a alta médica está prevista para amanhã, quinta-feira.

De pronto, agradecemos a toda equipe de profissionais excelentes que estiveram ao lado do deputado ao longo dos dias, fazendo todo o possível para que sua recuperação acontecesse o mais rápido possível.

Agradecemos também a todos que dispuseram de tempo para enviar mensagens de carinho e de orações.