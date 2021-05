Até o momento, 2,8 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal já chegaram ao país. Em nota, a Pfizer reafirma o compromisso para cumprir o cronograma que prevê a entrega dos imunizantes até o final de 2021.

O avião com 629.460 doses deve decolar de Miami (EUA) por volta das 10h25. Assim que a aeronave chegar a Viracopos, um esquema de segurança da Polícia Federal é responsável por acompanhar o desembarque e transporte do imunizante até o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP).

Todas as entregas do imunizante, até agora, chegaram pelo Aeroporto de Viracopos. A primeira remessa teve 1 milhão de doses e foi recebida pelo país em 29 de abril, em cerimônia que contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.