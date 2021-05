Pode ser aquele tio que encaminha bobagens no grupo da família no “zap”. Mas também pode ser o sobrinho que passa o dia gravando dancinhas para postar no TikTok.

Muito além das coreografias divertidas, o aplicativo de vídeos curtos, popular entre crianças e adolescentes, tem disseminado hipóteses mirabolantes e causos misteriosos, que por lá recebem a roupagem “teen” de seus usuários.

Por exemplo: dizem por aí que bilionários e celebridades de Hollywood estão usando uma substância secreta, extraída de crianças sequestradas e submetidas a rituais de tortura, para parecerem jovens por mais tempo. É uma das conspirações mais populares do TikTok e, é claro, não há provas (nem ao menos indícios) de que seja real.