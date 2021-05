Os dirigentes das 10 equipes participantes do Campeonato Sergipano SUB-20, da Série A1, estiveram reunidos na sede da Federação Sergipana de Futebol (FSF), na tarde desta terça-feira (25/05). A entidade promoveu o congresso técnico da competição de 2021.

Na reunião os dirigentes analisaram e aprovaram a fórmula da competição. Ficou definido que na fase inicial, as equipes serão divididas em dois grupos com cinco equipes. As equipes se enfrentam dentro do próprio grupo. O primeiro é segundo colocado de cada grupo avançam para as semifinais. Na segunda fase serão dois jogos (ida e volta). A equipe de melhor campanha joga a última partida em casa e tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais.

A terceira e última fase será em jogo único na arena Batistão, em Aracaju. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido nos pênaltis. O time campeão vai conquistar vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O vice-campeão conquista vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A expectativa do Departamento de Competições da FSF, que o estadual tenha início entre os dias 03 e 10 de julho. Os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelas autoridades locais serão seguidas pela entidade e consequentemente pelos clubes participantes.

Acompanhe as 10 equipes participantes e os respectivos grupos do SUB-20:

Grupo A: América de Pedrinhas, Confiança, Dorense, Itabaiana e Maruinense

Grupo B: Atlético Gloriense, Boca Júnior, FreiPaulistano, Lagarto e Sergipe