A Prefeitura de Lagarto estendeu a campanha de vacinação contra a Covid-19 para os trabalhadores da educação pública e privada maiores de 35 anos que atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental. No começo da semana, a gestão imunizou aqueles que tinham idades entre 49 e 59 anos.

Segundo a gestão municipal, para ser imunizado, o trabalhador da educação pública deve ir, nesta quinta-feira, 24, à Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário, das 09h às 12h ou das 13h às 16h. Amanhã será a vez daqueles que trabalham na rede privada.

Para receber o imunizante, os trabalhadores da educação deverão apresentar: Cópia do RG com CPF, comprovante de residência e declaração de vínculo ativo com a instituição/empresa, especificando a atuação no ensino infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental.