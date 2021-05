Na manhã desta quinta-feira, 27, o deputado federal lagartense e presidente do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Sergipe, Fábio Reis, recebeu alta do Hospital Primavera, em Aracaju, onde estava internado desde o último dia 19 para tratar de complicações de uma reinfecção do novo coronavírus (Covid-19).

Pouco antes de deixar o hospital, o parlamentar se mostrou ansioso para voltar para casa – tanto que acordou às 03h da manhã – e grato a todos os que oraram por ele, bem como aos profissionais de saúde que o trataram durante os seus oito dias de internamento.

“Graças a Deus, venci a Covid! Jesus me colocou debaixo dos seus braços e me curou. As orações foram poderosíssimas, tanto aqui como você ai. Tenho ouvido relatos do meu irmão e de amigos que fizeram essa corrente de oração que foi muito positiva. Então só tenho que agradecer a Deus e a vocês realmente torceram e oraram pela nossa recuperação. Foram dias difíceis! Do sétimo até o 13° dia foi difícil. Mas a nossa saúde está se restabelecendo, mais alguns dias de cuidados com medicamento e isolamento”, disse o deputado por meio da sua conta no Instagram.

Momentos após deixar o hospital, o parlamentar deu mais detalhes do seu período de internamento. “Nesse tempo, pensei muito sobre a minha vida e temi não estar aqui pra ver minhas filhas crescerem, não receber carinho da minha família, não legislar a favor do Brasil, não lutar pelo povo sergipano ou mesmo fazer coisas cotidianas que eu tanto gosto. Nesse tempo eu chorei e pedi muito a Deus que me protegesse, me desse forças e me curasse. Ele me ouviu e não deixou meu quadro, que já era de 50% de comprometimento do pulmão, evoluir. Ouviu minhas súplicas e sentiu, no meu coração, o quanto eu gostaria de permanecer aqui”, relatou.

Covid-19 na Família Reis

Na Família Reis já foram infectados o ex-prefeito de Lagarto Jerônimo, o ex-deputado federal Sérgio e o deputado federal Fábio Reis, além de alguns netos. Destes, apenas Sérgio tem tido acompanhamento psicológico para curar traumas obtidos durante a sua última infecção.