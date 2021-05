Na sessão desta quinta-feira, 27, o vereador Rubinho do Tanque (Solidariedade) anunciou que doará 50% do seu salário líquido para que uma empresa faça adquira e entregue cestas básicas, durante quatro meses, a entidades filantrópicas que atuam no município de Lagarto. Atualmente, ele recebe R$ 10.122,00 de salário bruto, sendo pouco mais de R$ 8 mil líquido.

Segundo Rubinho, as cestas serão destinadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Lagarto, ao Asilo Santo Antônio, a Fazenda da Esperança e Paróquia de Santa Luzia, situada no povoado Colônia 13. Segundo ele, as entidades foram selecionadas após uma conversa com os diretores das mesmas.

“Eu, particularmente, durante quatro meses, vou fazer a minha parte e não posso deixar de fazer esse trabalho que sempre fiz. Já procurei uma empresa de alimento que vai fazer essa doação para essas quatro entidades que realmente precisam do nosso apoio. Estou fazendo isso de coração, até porque o povo de Lagarto vem sofrendo muito com essa pandemia, o comércio vem fechando e eu vivi a vida toda sem salário de vereador e nunca passei fome. Então por que não eu fazer essa doação hoje para essas entidades que muito precisam? Não seria nada demais”, argumentou o edil.

Vale lembrar que a decisão de Rubinho do Tanque foi tomada após ele propor, na sessão da última terça-feira, 25, que os vereadores aprovassem um projeto de lei para que todos os 17 vereadores doassem metade dos seus salários para a aquisição e doação de cestas básicas. “Mas estive reunido com advogados e vi que não podia fazer isso e forçar meus colegas a fazer isso, então decidi fazer essa doação sozinho”, comentou.