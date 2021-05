A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta sexta-feira (21), o servidor do Senado Federal Caio Ericson Ferraz Pontes de Mello. Em agosto do ano passado, ele atropelou a jovem Paula Thays de Oliveira, à época com 18 anos, e a carregou por quatro quilômetros no capô do carro, entre a QI 21 e 23 do Lago Sul.

O servidor fugiu sem prestar socorro. Já a jovem sofreu múltiplas lesões graves, teve uma mão amputada e perdeu parte dos seios. A prisão de Caio Ericson foi decretada pela Justiça, por tempo indeterminado. Ao justificar a medida dez meses após o acidente, o juiz citou o histórico do motorista, que já chegou a ter a carteira de habilitação cassada (veja mais abaixo).