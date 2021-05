Dando continuidade aos serviços de melhoria na malha viária, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), realiza a Operação Tapa-Buraco por todo o estado.

Com o objetivo de facilitar as condições de trafegabilidade e garantir a segurança dos condutores e pedestres, a Operação Tapa-Buraco está sendo executada no acesso ao povoado Santa Rosa do Ermírio, localizado no município de Poço Redondo, no Alto Sertão sergipano, seguindo até a divisa com o município de Pedro Alexandre, na Bahia. No mesmo território, a ação do Governo do Estado já concluiu serviços em rodovias nos municípios de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre e Canindé de São Francisco.

Já na Grande Aracaju, uma das rodovias contempladas com a ação é a SE-050, no trecho da Rodovia dos Náufragos seguindo até o entroncamento com a SE-100, dando continuidade na região das praias do litoral Norte de Sergipe. Também estão sendo executados serviços na rodovia que liga o município de Umbaúba ao município de Indiaroba, no Sul sergipano. Equipes da Sedurbs e DER verificaram a situação, confirmaram a necessidade e deram início aos reparos. Ainda na Grande Aracaju, Nossa Senhora do Socorro está com obras sendo executadas na rodovia SE-090.

Devido às fortes chuvas que caíram sobre o estado nas últimas semanas, houve necessidade de reparos na rodovia que liga o município de Lagarto, no Centro Sul, à Itabaiana. A Tapa-Buraco chegou nessa região para realizar as melhorias, incluindo, também, vias de São Domingos e Campo do Brito que são continuidade desse trecho, no Agreste sergipano.

“Teve início, ainda, a recuperação do trecho entre a BR 101 e Japaratuba, com continuidade até Pirambu, no território do Leste sergipano. Verificamos, também, a situação dessas vias e, uma vez que a Operação Tapa-Buraco for concluída, as condições de trafegabilidade serão melhoradas, trazendo mais segurança a nossa população”, enfatiza o diretor-presidente do DER, Anderson das Neves.

No Baixo São Francisco, a ação na rodovia que liga Japoatã e Neópolis foi concluída nesta semana. A equipe da Operação, ainda, executou serviços no acesso de Ilha das Flores, na SE-200, e está trabalhando na SE-204, no acesso a Brejo Grande, no entroncamento deste município com Ilha das Flores. Quando o trecho for concluído, serão iniciados os serviços entre Ilha das Flores e Neópolis e, em seguida, entre o povoado Tatu, no município de Japoatã, e o município de Pacatuba.