De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, do Estado e da Cultura (Seduc), para participar são exigidos os seguintes requisitos: ser integrante do quadro permanente do magistério público do estado; possuir escolaridade de nível superior com graduação em quaisquer das licenciaturas que componham a educação básica; ter cumprido o estágio probatório até o ato da inscrição; não ter sofrido qualquer sanção por meio de processo administrativo disciplinar nos últimos cinco anos; não estar respondendo a processos administrativos disciplinares; não possuir pendências quanto à prestação de contas dos cargos e das funções de gestão exercidos; e não possuir dois vínculos empregatícios.