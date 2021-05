No início da tarde desta quarta-feira (26), Sergipe recebeu 62,5 mil doses da vacina Astrazeneca contra a Covid-19. O lote foi enviado pelo Ministério da Saúde. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que também anunciou a ampliação do grupo prioritário para a vacinação.

Ainda de acordo com a SES, todas as doses dos imunizantes serão utilizadas como primeira dose nos grupos prioritários, que será ampliado. Além de pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, entram no grupo de prioridades para esta fase da vacinação trabalhadores da educação básica, pessoas privadas de liberdade e agentes do sistema prisional, pessoas em situação de rua, e trabalhadores do transporte aéreo, portuário e coletivo, bem como pessoal da limpeza urbana.