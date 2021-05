A alta transmissão e o elevado patamar de óbitos, por causa da Covid-19 em Sergipe, apontam para um cenário preocupante. Em números, o estado teria incidência superior à registrada no país e estaria, considerando as proporções, em primeiro lugar em número de mortes. As conclusões são de um estudo feito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O diretor de vigilância em saúde do estado, Marco Aurélio Góes, explicou que os dados refletem as mortes acumuladas ao longo da pandemia e que outros estados têm maior número de óbitos, mas ainda assim, a incidência alta de mortes em Sergipe só aumenta o alerta. “O dado demonstra que temos uma transmissão ativa e muitos óbitos e a população precisa entender isso”, disse.

Com as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) cheias quase sempre beirando a capacidade máxima, aliado a circulação da cepa P.1, com alto potencial de transmissão, o estado de Sergipe se mantém em uma estabilidade alta. Para os especialistas, as projeções não apresentam tendência de queda.