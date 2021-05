Na lista, está o nome do atacante Thiago Silvy, que até marcou gol no estadual, mas nem de longe correspondeu às expectativas geradas. Os goleiros Ítalo e Hiago alemão, o zagueiro Felipe, os laterais Fabinho e Padilha, o volante Tiago Etges e o meia Acássio também não permanecem no elenco colorado.

Após o título sergipano, os dirigentes colorados começaram a promover uma reformulação no elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro. Cerca de 85% do grupo campeão permanece, e alguns reforços pontuais estão chegando para compor o plantel comandado por Elias Borges.