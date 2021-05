Por volta das 06h30 desta sexta-feira, 28, um incêndio foi registrado no Hospital Municipal Doutor Nestor Piva, na zona norte de Aracaju. As chamas atingiram a ala Covid, o que fez com que cerca de 60 pacientes fossem transferidos para outras unidades hospitalares. A Secretaria Municipal da Saúde informou que as chamas foram controladas, mas há feridos.