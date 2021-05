Na última quinta-feira, 27, agentes da Polícia Civil de Tobias Barreto efetuaram a prisão de Karine Barbosa dos Santos e de um adolescente, pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi flagrada em posse de 28 papelotes de maconha e certa quantidade da droga em tablete e o adolescente com oito papelotes do mesmo entorpecente.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe, Karine já vinha sendo investigada por tráfico de drogas. “Além da droga, foi apreendida uma balança de precisão que ela usava para pesar as porções individuais do entorpecente e colocá-las à venda”, destacou.

Já o adolescente, após ouvido na delegacia, foi liberado. Karine foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.