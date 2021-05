Na última quinta-feira, 27, o Governo de Sergipe celebrou dois contratos com o Banco do Brasil, os quais possibilitarão a execução de obras para reestruturar a rodovia que liga Itabaianinha a Tobias Barreto e reconstruir a via que liga Campo do Brito e Lagarto.

Segundo o governador Belivaldo Chagas (PSD), a reforma do trecho Itabaianinha/Tobias Barreto será custará R$ 31,1 milhões, oriundos de uma linha de crédito da BB Financiamentos, que foi proporcionada após uma renegociação de dívidas.

Já para reestruturar o trecho da SE-170 que liga Lagarto a Campo do Brito, de 28,8km, o governo viabilizou uma operação de crédito de R$ 18,1 milhões. “Essas obras são importantíssimas, pois vão se somar ao Pró-Rodovias para continuarmos neste trabalho tão importante que está mudando a face do nosso estado com uma melhor infraestrutura, gerando emprego e renda para os sergipanos”, destacou Belivaldo.

O Governo, no entanto, não informou nenhuma previsão para o início das obras.

