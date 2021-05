Joseph Costello, aluno da oitava série, foi o vencedor de uma bolsa integral para a faculdade. Os dois se inscreveram no prêmio, anunciado pelo governador no dia 12 para aumentar a taxa de vacinação no estado (veja mais abaixo) .

Bugenske contra que estava dirigindo para a casa de sua família, no subúrbio de Cleveland, quando recebeu um telefonema do governador do estado, Mike DeWine, que é do Partido Republicano.

“Um redemoinho”, resumiu a jovem durante entrevista coletiva virtual sobre o prêmio. “Ainda estou ‘digerindo’ [a notícia], e gosto de dizer que parece que isso está acontecendo com outra pessoa”.