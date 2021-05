Policiais civis do Rio de Janeiro prenderam, na última quinta-feira (27), um médico e o dono de uma clínica, também médico, pela venda de atestados falsos de comorbidade.

Os documentos seriam utilizados para ‘furar’ a fila de vacinação contra a Covid-19.

Segundo os agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF), cada atestado era comercializado a R$ 20 em uma clínica localizada no bairro Pilares, na zona norte da cidade.

O médico responsável pelos supostos documentos falsos declarava que o paciente possuía uma doença incluída no rol do Ministério da Saúde, fazendo com que a pessoa burlasse a prioridade para imunização contra o coronavírus.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que vai continuar as investigações para identificar os compradores dos atestados.