Na última quarta-feira, 26, a Vigilância Sanitária de Lagarto, juntamente com as Vigilâncias Sanitárias dos municípios de Itabaiana e Estância, participaram de uma reunião com a Vigilância Sanitária do Estado para debater sobre a Resolução que atualiza, consolida e estabelece medidas de restrição e enfrentamento ao coronavírus.

Considerando a necessidade de conter a disseminação do coronavírus, a reunião tratou sobre as estratégias adotadas em cada município para o cumprimento da determinação. Por meio de cronograma, a Vigilância Estadual estará visitando os municípios para realização de ações conjuntas.