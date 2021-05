Foi protocolado, na última quarta-feira (26), o Projeto de Lei Complementar encaminhado pelo Governo de Sergipe à Assembleia Legislativa de Sergipe, que dispõe sobre a criação de 150 cargos de Guarda de Segurança do Sistema Prisional da Polícia Penal. Com isso, o Poder Executivo Estadual pretende aprimorar o Sistema Prisional sergipano, permitindo melhores resultados em matéria de gestão e administração penitenciária.

Na terça-feira (25), o governador Belivaldo Chagas autorizou a convocação de 555 aprovados dos concursos. Entre eles, 150 aprovados para o cargo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional (Polícia Penal).

“Com o incremento de mais 150 vagas para o cargo de Guardas de Segurança do Sistema Prisional, o Estado de Sergipe pretende modernizar e ajustar a Polícia Penal de Sergipe à legislação vigente, buscando evitar a sobrecarga do sistema em atividade nos dias de hoje, contribuindo assim, para alcançar os objetivos traçados para a política pública de administração e segurança penitenciária”, ressaltou Belivaldo Chagas.

No mês de fevereiro deste ano, o Governo do Estado avançou na criação da Polícia Penal de Sergipe com a entrega da proposta de emenda à Constituição (PEC), à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Com a criação da Polícia Penal, os cargos de carreira de agente de segurança penitenciário, de agente auxiliar de segurança penitenciário, de guarda de segurança do sistema prisional, e dos cargos isolados e equivalentes, serão transformados em funções dos policiais penais.