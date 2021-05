O disco motivou show captado em setembro daquele ano, sob direção do cineasta Andrucha Waddington, em apresentação do cantor no Retiro dos Artistas, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O registro audiovisual do show deu origem ao álbum e DVD Fé na festa ao vivo (2010), lançado em dezembro.

Da mesma turnê, Gil extraiu a gravação ao vivo lançada neste ano de 2021 e feita em apresentação na cidade fluminense de Araras (RJ), com a participação da filha do artista, Preta Gil.

Preta entra em cena para cantar com o pai Eu só quero um xodó (Anastácia e Dominguinhos), xote lançado em 1973, em single, na voz do próprio Gil.

Em 16 músicas alinhadas ao longo de 18 faixas do álbum São João em Araras – Ao vivo (as conversas de Gil com Preta e com o sanfoneiro Mestrinho ocupam dois fonogramas do disco), o cantor segue com diversas alterações o roteiro básico do show perpetuado no DVD Fé na festa ao vivo.

Do repertório do álbum original de estúdio, permaneceram somente o xaxado Assim, sim (Gilberto Gil, 2010), a música-título Fé na festa (Gilberto Gil, 2010) e a recriação do baião Dança da moda (Luiz Gonzaga e Zé Dantas, 1950).

Em contrapartida, Gil reverbera novamente sucessos do repertório seminal do cantor, compositor e sanfoneiro pernambucano Luiz Gonzaga (1912 – 1989) – como o xaxado Óia eu aqui de novo (Antônio Barros, 1967), o baião Respeita Januário (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, 1950), O xote das meninas (Luiz Gonzaga e Zé Dantas), o baião Qui nem jiló (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, 1949), a toada Asa branca (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, 1947) e o tema junino Olha pro céu (Luiz Gonzaga e José Fernandes, 1951) – além do próprio hit Esperando na janela (Targino Gondim, Manuca Almeida e Raimundinho do Acordeom, 2000).