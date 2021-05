O Confiança anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Alex Henrique, artilheiro do Campeonato Goiano pela Aparecidense, com oito gols em 14 jogos. Este foi o segundo ano consecutivo em que o atleta levou a premiação de goleador máximo do estadual. A proximidade do acerto do atacante com o Dragão já havia sido divulgada pelo ge. Alex Henrique é o sexto reforço anunciado pela equipe proletária para a Série B do Campeonato Brasileiro.

No ano passado, o jogador de 36 anos, participou de 33 jogos com camisa do Camaleão e marcou 21 gols. Alex Henrique tem passagens por diversos clubes do país, como Pelotas, Sampaio Corrêa, Vila Nova, Moto Club, CSA, América-RN e ASA.

Fora do Brasil, o jogador já atuou pelo Chiangrai United, da Tailândia, além de Thespa Kusatsu e Tokyo Verdy do Japão.