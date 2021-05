Na última sexta-feira, 29, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe convocou os candidatos habilitados no Concurso Público nº 05/2018 para provimento de vagas de Oficial PM (Combatente) e no Concurso Público nº 04/2018 para provimento de vagas de Soldado PM – 3ª Classe (Combatente).

Clique aqui e confira o cronograma completo da Convocação, com a lista dos documentos e exames solicitados e a relação dos candidatos habilitados ao CFO 2021.

Clique aqui e confira o cronograma completo da Convocação, com a lista dos documentos e exames solicitados e a relação dos candidatos habilitados ao CFSd 2021.