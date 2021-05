Com o controle dos casos da Covid-19 no âmbito do sistema prisional, as unidades avançam para a fase amarela do Plano de Contingência elaborado pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc). Nesta fase, que passa a valer na segunda-feira, 31 de maio, voltam a ser permitidas duas visitas por interno. Os visitantes devem levar uma máscara reserva. Após 15 dias, será feita uma nova avaliação sobre o avanço ou recuo para outras fases. A deliberação ocorreu em reunião remota na manhã da última sexta-feira, 28.

O coronel Reinaldo Chaves, consultor técnico da Sejuc, explicou que o avanço na flexibilização delimitada pelo Plano de Contingência ocorre devido ao controle dos casos da Covid-19 no âmbito do sistema prisional. “Avaliamos a disponibilidade de equipamentos de proteção individual, álcool em gel e termômetros, assim como o avanço da vacinação dos policiais penais, servidores e internos”, detalhou.

As equipes de saúde continuam em alerta e realizando o controle da aferição de temperatura na entrada das unidades prisionais, por meio de termômetro digital, previamente distribuído, assim como exigindo e conscientizando sobre a lavagem de mãos, uso de máscara e do álcool em gel, além do distanciamento social.

A deliberação ocorreu em reunião realizada de forma remota, com a presença do secretário da Justiça, Cristiano Barreto; o diretor do Departamento de Administração Financeira (DAF), Luiz Fernando d’Ávila Silveira Júnior; o diretor do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), Agenildo Machado de Freitas Júnior; o coordenador de saúde e educação, Genaldo Freitas Lima; e o consultor técnico da Sejuc, coronel Reinaldo José Chaves Silva.