Na noite do último domingo, 30, um fato inusitado ocorreu no município de Lagarto. É que um homem supostamente embriagado conduzia uma Chevrolet Tracker e acabou colidindo no fundo de um veículo na SE-270, fugiu e acabou após derrubar a parede de uma residência.

A residência invadida está localizada no povoado Sobrado, na zona rural de Lagarto. Já o dano acabou sendo gravado por uma das pessoas que estavam no carro em que o motorista colidiu na SE-170.

Em vídeo, ela afirmou ter sido xingada pelo mencionado condutor e que, apesar dele ter fugido, acabou parando após arrancar o portão de uma residência. Mesmo assim, felizmente, ninguém ficou ferido.