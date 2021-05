Por conta da continuidade da pandemia, o governo estendeu a data final de entrega das declarações de abril para maio.

A recomendação dos especialistas é entregar já a declaração com os dados que contribuinte tiver, mesmo com eventual erro ou com informações incompletas, porque a Receita dá a possibilidade de corrigir os dados depois. É melhor cumprir o prazo do que pagar multa.